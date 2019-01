сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



"Astronomy Domine" — первая песня из первого альбома PINK FLOYD "The Piper At The Gates Of Dawn", выпущенного в 1967 году. Видео исполнения этой песни на Tienerklanken - Kastival в Кастерлее, Бельгия, состоявшегося 31 августа 1968 года, доступно для просмотра ниже.













