сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



Группа PINK FLOYD в рамках ретроспективы продолжает вспоминать яркие события из своей легендарной карьеры. На этот раз были опубликованы редкие кадры с выступления в Forum Musiques, которое состоялось 22 января 1969 года, где была исполнена композиция "A Saucerful Of Secrets" из одноимённого альбома, выпущенного в 1968 году. Песню сочинили четверо участников — Роджер Уотерс, Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, в альбомном варианте её продолжительность составляет 11 минут 59 секунд.















+2 -0









просмотров: 667

