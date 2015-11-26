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Pink Floyd

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7 апр 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

23 мар 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

9 мар 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

24 фев 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

10 фев 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

28 янв 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

19 янв 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

13 янв 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

5 янв 2019 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

29 дек 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

23 дек 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

16 дек 2018 : 		 Редкое видео исполнения PINK FLOYD

10 дек 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

4 дек 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

25 ноя 2018 : 		 Редкое концертное видео PINK FLOYD

12 ноя 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

4 ноя 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

30 окт 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

9 окт 2018 : 		 Пластинка с альбомом PINK FLOYD была продана почти за 14 000 долларов

8 окт 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

24 сен 2018 : 		 Электронная открытка к концертному релизу PINK FLOYD

12 сен 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

3 сен 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

27 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

19 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

12 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD
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Редкое видео PINK FLOYD



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Группа PINK FLOYD в рамках ретроспективы продолжает вспоминать яркие события из своей легендарной карьеры. На этот раз были опубликованы редкие кадры с выступления в Forum Musiques, которое состоялось 22 января 1969 года, где была исполнена композиция "A Saucerful Of Secrets" из одноимённого альбома, выпущенного в 1968 году. Песню сочинили четверо участников — Роджер Уотерс, Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, в альбомном варианте её продолжительность составляет 11 минут 59 секунд.

PINK FLOYD - 1969 Performance Of






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