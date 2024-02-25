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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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Pink Floyd

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29 ноя 2023 : 		 Вскрытие PINK FLOYD

29 окт 2023 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет зимой

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2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
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Рассказ об издании PINK FLOYD



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PINK FLOYD выпустят Collector’s Edition of The Dark Side Of The Moon на прозрачном виниле. На пластинке будет изображен призматический спектр, видимый через игровую сторону пластинки, при этом сохранится наилучшее качество звука, которого ожидают поклонники. Диск будет упакован в специальный конверт с эксклюзивным постером. Видео, рассказывающее об этом издании, доступно ниже.

"Speak To Me"
"Breathe (In The Air)"
"On The Run"
"Time"
"The Great Gig In The Sky"
"Money"
"Us And Them"
"Any Colour You Like"
"Brain Damage"
"Eclipse"

PINK FLOYD - The Dark Side Of The Moon Collector's Edition Vinyl Unboxed; Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 фев 2024
ChatGPT
это уже какое по счету издание фактически одного и того же???)
Like!1

просмотров: 164

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