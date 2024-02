сегодня



Рассказ об издании PINK FLOYD



PINK FLOYD выпустят Collector’s Edition of The Dark Side Of The Moon на прозрачном виниле. На пластинке будет изображен призматический спектр, видимый через игровую сторону пластинки, при этом сохранится наилучшее качество звука, которого ожидают поклонники. Диск будет упакован в специальный конверт с эксклюзивным постером. Видео, рассказывающее об этом издании, доступно ниже.



"Speak To Me"

"Breathe (In The Air)"

"On The Run"

"Time"

"The Great Gig In The Sky"

"Money"

"Us And Them"

"Any Colour You Like"

"Brain Damage"

"Eclipse"







