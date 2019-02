сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



"Let There Be More Light" — открывающий трек второго альбома PINK FLOYD, получившего название "A Saucerful Of Secrets". В редком видео, которое опубликовала группа, содержатся уникальные кадры, где запечатлены участники коллектива во время поездки в лондонском метро.















