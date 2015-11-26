|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
Великобритания
19 окт 2021 :
|
Вскрытие от PINK FLOYD
8 окт 2021 :
|
GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD
4 сен 2021 :
|
Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью
30 май 2021 :
|
Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD
2 май 2021 :
|
Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD
26 апр 2021 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
19 апр 2021 :
|
Концертное видео PINK FLOYD
11 апр 2021 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
2 апр 2021 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
28 мар 2021 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
15 мар 2021 :
|
Трейлер нового релиза PINK FLOYD
11 мар 2021 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
6 ноя 2020 :
|
Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD
2 окт 2020 :
|
Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью
3 сен 2020 :
|
Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью
14 июл 2020 :
|
Редкие композиции PINK FLOYD
14 июн 2020 :
|
Редкие композиции PINK FLOYD
25 май 2020 :
|
Редкие композиции PINK FLOYD
30 апр 2020 :
|
MILEY CYRUS исполняет PINK FLOYD
12 апр 2020 :
|
Концертное видео PINK FLOYD
14 янв 2020 :
|
Концертное видео PINK FLOYD
7 янв 2020 :
|
Концертное видео PINK FLOYD
22 дек 2019 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
17 дек 2019 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
30 ноя 2019 :
|
Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
27 ноя 2019 :
|
Чем отличается видео в новом бокс-сете PINK FLOYD?
|
|
сегодня
Вскрытие от PINK FLOYD
Sony Music объявили о выпуске обновлённой версии альбома PINK FLOYD 1987 года, получившей название "A Momentary Lapse Of Reason - Remixed & Updated". Альбом будет доступен на виниле, CD, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте в форматах стерео и 5.1. Впервые альбом будет также представлен в формате 360 Reality Audio, Dolby Audio и UHD.
David: «Через какое-то время после записи альбома мы пришли к выводу, что нам следует обновить его, чтобы сделать более вневременным, включив в него больше традиционных инструментов, которые нам нравятся, и на которых мы привыкли играть. Это, по нашему мнению, пошло бы ему на пользу. Мы также искали и нашли несколько ранее не использованных клавишных партий Рика, которые помогли нам придумать новую атмосферу, новое ощущение для альбома».
О первоначальной записи David сказал следующее:
«Bob Ezrin работал с нами над альбомом "The Wall" в 1979 году и над несколькими сольными альбомами со мной. Я многому научился у него, и он очень ценный человек. Мы начали работать над музыкальными произведениями, которые я сочинял, и к Рождеству поняли, что всё идёт хорошо. В один прекрасный день я почувствовал, как на меня накатывает "нечто", ставшее "печалью". За один вечер я написал пять куплетов. Они просто возникли из ниоткуда в один из тех великих внезапных моментов, когда позже вы осознаёте, что они были очень ценными. Я знал, что мы на хорошем ходу и что всё получится».
Nick Mason: «Изначально казалось немного странным начинать заново работать над альбомом спустя 35 лет, но аппетит публики к альтернативным взглядам на одну и ту же работу, несомненно, со временем неизмеримо вырос. Неизбежно возникла возможность вновь обратиться к более ранним работам того периода, когда цифровые технологии были диковинкой нового мира. Несомненно, есть преимущества в том, чтобы найти новые элементы в музыке, или чаще всего обнаружить элементы, которые стали перегружены всей этой новой наукой... Я думаю, в этом есть элемент возвращения альбома в прошлое и использования возможности создать немного более открытое звучание, используя некоторые вещи, которым мы научились, играя большую часть альбома вживую в течение двух масштабных туров. Мне понравилось перезаписывать барабанные треки, имея неограниченное время в студии. "Momentary Lapse" был записан в условиях значительного стресса и нехватки времени, и, более того, часть финального сведения была сделана одновременно с репетициями к предстоящему туру. Было также приятно получить возможность улучшить некоторые работы Рика. Опять же, эта позитивная приливная волна технологий, возможно, предоставила слишком много цифровых возможностей, чтобы подавить ощущение группы. Надеюсь, это одно из преимуществ этого ремикса!»
Ремикшированный и обновлённый альбом "A Momentary Lapse Of Reason" также получил новую обложку с альтернативной фотографией Роберта Даулинга, сделанной на основе оригинальной обложки альбома покойного Сторма Торгерсона. Обложка альбома 2021 года, повторяющая культовую оригинальную обложку, была разработана и создана Aubrey Powell'ом/Hipgnosis и Peter'ом Curzon'ом/StormStudios.
Aubrey Powell объяснил: «Я хотел обновить культовую иллюстрацию с пятью сотнями кроватей, которую разработал мой коллега по Hipgnosis, Сторм Торгерсон. Просматривая архивы, я обнаружил версию, где море надвигается на съёмочную площадку, как раз перед тем, как Сторм остановил съёмку, опасаясь, что потеряет все кровати. Я также хотел сделать что-то большее из микролайта. Снимков самолета крупным планом не было, поэтому я нашел похожий, но белый, и попросил Питера Керзона отретушировать фюзеляж в нужный цвет — красный — а затем вписать микролайт в кадр на переднем плане. David Gilmour и Nick Mason дали своё согласие, и вуаля — свежий подход к любимому оригиналу».
Все цифровые варианты будут доступны начиная с 19 октября, а версии на физическом носителе — 29 октября 2021 года. Видео, рассказывающее о вариантах изданий, доступно ниже.
|
|
|
|
|
|
|
|
Наугад
- "нам следует обновить его, чтобы сделать более вневременным, включив в него больше традиционных инструментов"
- Господи, зачем шлифовать то, что и так отлично работает и нравится именно этим. Вы ещё дабстеп заебеньте между песнями.
- "также получил новую обложку с альтернативной фотографией Роберта Даулинга, сделанной на основе оригинальной обложки альбома покойного Сторма Торгерсона"
- Перевожу: на фотошопе слепили все ранее опубликованные варианты в одну. Не хватает лишь надписи "окончательное издание". Но это лишь потому что найдётся еще пара вариантов для переизданий на основе ещё какой-нибудь ранее невиданной дичи.
- "Мне понравилось перезаписывать барабанные треки, имея неограниченное время в студии"
- Господи, мистер Мейсон... НУ НАХРЕНА!?
- "Было также приятно получить возможность улучшить некоторые работы Рика"
- Оторвите руки тому, кто это придумал.
- "предоставила слишком много цифровых возможностей, чтобы подавить ощущение группы. Надеюсь, это одно из преимуществ этого ремикса"
- То есть, теперь альбом звучит как дуэт престарелого барабанщика с престарелым гитаристом на акустике?
- "Мы также искали и нашли несколько ранее не использованных клавишных партий Рика, которые помогли нам придумать новую атмосферу"
- Иногда мне очень жаль, что в тех пожарах не сгорело ещё больше мастер-лент.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).