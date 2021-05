30 май 2021



Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD



28 мая Cleopatra Records выпустит трибьют-альбом PINK FLOYD, который будет доступен на CD и виниле. Трек-лист и список участников выглядит следующим образом:



"Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)" - Geoff Tate, Steve Hackett, Billy Sheehan, Mel Collins, Geoff Downes, Ian Paice

"Welcome To The Machine" - Todd Rundgren, Rick Wakeman, Tony Levin

"Have A Cigar" - James LaBrie, Steve Stevens, Patrick Moraz, Rat Scabies, Jah Wobble

"Wish You Were Here" - Rik Emmett, Joe Satriani, Edgar Froese, David Ellefson, Carmine Appice

"Shine On You Crazy Diamond (Parts 6-9)" - Rod Argent, Steve Hillage, Ian Paice, Bootsy Collins



Полная версия релиза доступна ниже.







