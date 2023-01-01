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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
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Pink Floyd

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18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD

11 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

6 ноя 2020 : 		 Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD

2 окт 2020 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью
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PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon



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PINK FLOYD опубликовали первый из серии роликов "50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon".

PINK FLOYD Launch New Video Series, 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon




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