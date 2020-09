3 сен 2020



Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью



Zee Productions в ноябре выпустят целую линейку пазлов PINK FLOYD (500 и 1000 единиц), основанных на оформлении таких альбомов как "Ummagumma", "Animals", "Pulse", "The Division Bell", "Wish You Were Here" и "The Later Years".







