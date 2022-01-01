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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
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Pink Floyd

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8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD

11 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

6 ноя 2020 : 		 Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD

2 окт 2020 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью

14 июл 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

14 июн 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

25 май 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

30 апр 2020 : 		 MILEY CYRUS исполняет PINK FLOYD
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Рассказ о переиздании PINK FLOYD



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PINK FLOYD опубликовали документальный ролик, рассказывающий о переиздании альбома 1977 года "Animals", делюкс-версия которого доступна начиная с седьмого октября. Все варианты изданий:

Deluxe Limited Edition 4 Disc Package
- 1LP/1CD/1DVD/1BLU-RAY
- 180 Gram black heavyweight vinyl
- 32-page booklet
- all housed in a hardcover book style cover    


1 LP Vinyl
- 1LP 180gram black heavyweight vinyl
- 28 page booklet
- gatefold vinyl sleeve


1 CD
- CD in card gatefold cd size sleeve
- 28-page booklet


1 Blu-Ray
- Special Blu-Ray gatefold card sleeve
- 16-page booklet


Blu-Ray - Audio Mixes
- 2018 Remix - Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA
- 2018 Remix - 5.1 Surround: 24-bit/96kHz Uncompressed, dts-HD MA
- 1977 Original Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA


DVD – Audio Mixes
- 2018 Remix: 5.1 Surround Mix (Dolby Digital @ 640 kbps, 448kbps), Stereo (LPCM 24-bit/48 kHz Uncompressed)
- 1977 Original Stereo Mix: (24-bit/48 kHz Uncompressed)


1 SACD
- Hardback book package with 28-page book, in slipcase.


Includes:


- 2018 New Stereo Mix (High-resolution DSD)
- 2018 New 5.1 Surround Mix (High-resolution DSD)
- 2018 New Stereo Mix (standard CD)

PINK FLOYD Release Animals 2018 Remix Documentary (Pig On The Loose); Video




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