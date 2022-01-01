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Рассказ о переиздании PINK FLOYD



PINK FLOYD опубликовали документальный ролик, рассказывающий о переиздании альбома 1977 года "Animals", делюкс-версия которого доступна начиная с седьмого октября. Все варианты изданий:



Deluxe Limited Edition 4 Disc Package

- 1LP/1CD/1DVD/1BLU-RAY

- 180 Gram black heavyweight vinyl

- 32-page booklet

- all housed in a hardcover book style cover





1 LP Vinyl

- 1LP 180gram black heavyweight vinyl

- 28 page booklet

- gatefold vinyl sleeve





1 CD

- CD in card gatefold cd size sleeve

- 28-page booklet





1 Blu-Ray

- Special Blu-Ray gatefold card sleeve

- 16-page booklet





Blu-Ray - Audio Mixes

- 2018 Remix - Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA

- 2018 Remix - 5.1 Surround: 24-bit/96kHz Uncompressed, dts-HD MA

- 1977 Original Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA





DVD – Audio Mixes

- 2018 Remix: 5.1 Surround Mix (Dolby Digital @ 640 kbps, 448kbps), Stereo (LPCM 24-bit/48 kHz Uncompressed)

- 1977 Original Stereo Mix: (24-bit/48 kHz Uncompressed)





1 SACD

- Hardback book package with 28-page book, in slipcase.





Includes:





- 2018 New Stereo Mix (High-resolution DSD)

- 2018 New 5.1 Surround Mix (High-resolution DSD)

- 2018 New Stereo Mix (standard CD)







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