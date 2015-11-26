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Pink Floyd

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2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD

11 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

6 ноя 2020 : 		 Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD

2 окт 2020 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью

14 июл 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

14 июн 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

25 май 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

30 апр 2020 : 		 MILEY CYRUS исполняет PINK FLOYD

12 апр 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

14 янв 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

7 янв 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

22 дек 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

17 дек 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

30 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

27 ноя 2019 : 		 Чем отличается видео в новом бокс-сете PINK FLOYD?

25 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

18 ноя 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

13 ноя 2019 : 		 Рассказ о новом коллекционном издании PINK FLOYD

27 окт 2019 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
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Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD



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28 мая Cleopatra Records выпустит трибьют-альбом PINK FLOYD, который будет доступен на CD и виниле. Трек-лист и список участников выглядит следующим образом:

"Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)" - Geoff Tate, Steve Hackett, Billy Sheehan, Mel Collins, Geoff Downes, Ian Paice
"Welcome To The Machine" - Todd Rundgren, Rick Wakeman, Tony Levin
"Have A Cigar" - James LaBrie, Steve Stevens, Patrick Moraz, Rat Scabies, Jah Wobble
"Wish You Were Here" - Rik Emmett, Joe Satriani, Edgar Froese, David Ellefson, Carmine Appice
"Shine On You Crazy Diamond (Parts 6-9)" - Rod Argent, Steve Hillage, Ian Paice, Bootsy Collins

PINK FLOYDвЂ™s 1975 Masterpiece Wish You Were Here Performed In Its Entirety By Members Of TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER, And More; Album Released Next Month



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