Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD
28 мая Cleopatra Records выпустит трибьют-альбом PINK FLOYD, который будет доступен на CD и виниле. Трек-лист и список участников выглядит следующим образом:
"Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)" - Geoff Tate, Steve Hackett, Billy Sheehan, Mel Collins, Geoff Downes, Ian Paice
"Welcome To The Machine" - Todd Rundgren, Rick Wakeman, Tony Levin
"Have A Cigar" - James LaBrie, Steve Stevens, Patrick Moraz, Rat Scabies, Jah Wobble
"Wish You Were Here" - Rik Emmett, Joe Satriani, Edgar Froese, David Ellefson, Carmine Appice
"Shine On You Crazy Diamond (Parts 6-9)" - Rod Argent, Steve Hillage, Ian Paice, Bootsy Collins
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