Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью



Двадцатого ноября Warner Music переиздадут классический релиз PINK FLOYD "Delicate Sound Of Thunder", который будет доступен на Blu-ray, DVD, двойном CD, тройном виниле и делюкс-версии на четырёх дисках с бонус-треками. Весь материал был бережно восстановлен с 35-миллимитровых плёнок и снабжён 5.1-звуком; каждое издание содержит 24-страничный буклет, кроме делюкс-версии, в которой будет 40-страничная книжка, туровый постер и открытки. В тройную виниловую версию и CD войдут восемь дополнительных песен, которых не было на оригинальном варианте 1988 года.



Трек-лист:



DISC (PART 1)

SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-5

SIGNS OF LIFE

LEARNING TO FLY

YET ANOTHER MOVIE

ROUND AND AROUND

A NEW MACHINE PART 1

TERMINAL FROST

A NEW MACHINE PART 2

SORROW

THE DOGS OF WAR

ON THE TURNING AWAY



DISC (PART 2)

ONE OF THESE DAYS

TIME

ON THE RUN

THE GREAT GIG IN THE SKY

WISH YOU WERE HERE

WELCOME TO THE MACHINE

US AND THEM

MONEY

ANOTHER BRICK IN THE WALL PART 2

COMFORTABLY NUMB

ONE SLIP

RUN LIKE HELL







