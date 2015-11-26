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Pink Floyd

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30 авг 2019 : 		 Редкое видео с выступления PINK FLOYD
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Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD



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Двадцатого ноября Warner Music переиздадут классический релиз PINK FLOYD "Delicate Sound Of Thunder", который будет доступен на Blu-ray, DVD, двойном CD, тройном виниле и делюкс-версии на четырёх дисках с бонус-треками. Весь материал был бережно восстановлен с 35-миллимитровых плёнок и снабжён 5.1-звуком; каждое издание содержит 24-страничный буклет, кроме делюкс-версии, в которой будет 40-страничная книжка, туровый постер и открытки. В тройную виниловую версию и CD войдут восемь дополнительных песен, которых не было на оригинальном варианте 1988 года.

Трек-лист:

DISC (PART 1)
SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-5
SIGNS OF LIFE
LEARNING TO FLY
YET ANOTHER MOVIE
ROUND AND AROUND
A NEW MACHINE PART 1
TERMINAL FROST
A NEW MACHINE PART 2
SORROW
THE DOGS OF WAR
ON THE TURNING AWAY

DISC (PART 2)
ONE OF THESE DAYS
TIME
ON THE RUN
THE GREAT GIG IN THE SKY
WISH YOU WERE HERE
WELCOME TO THE MACHINE
US AND THEM
MONEY
ANOTHER BRICK IN THE WALL PART 2
COMFORTABLY NUMB
ONE SLIP
RUN LIKE HELL

Трейлер с вариантами изданий доступен ниже.

PINK FLOYD - Upcoming Delicate Sound Of Thunder Multi-Format Release Unboxed; Video



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