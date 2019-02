сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



"Let There Be More Light" — это открывающий трек второго альбома PINK FLOYD "A Saucerful of Secrets". Видео с исполнением этой композиции, записанное во время выступления в Samedi et Compagnie в Париже, Франция, 6 сентября 1968 года, доступно ниже.















