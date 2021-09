4 сен 2021



Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью



Sony Music объявили о выпуске обновлённой версии альбома PINK FLOYD 1987 года, получившей название "A Momentary Lapse Of Reason - Remixed & Updated". Альбом будет доступен на виниле, CD, DVD, Blu-ray и в цифровом варианте в форматах стерео и 5.1. Впервые альбом будет также представлен в формате 360 Reality Audio, Dolby Audio и UHD.



David: «Через какое-то время после записи альбома мы пришли к выводу, что нам следует обновить его, чтобы сделать более вневременным, включив в него больше традиционных инструментов, которые нам нравятся, и на которых мы привыкли играть. Это, по нашему мнению, пошло бы ему на пользу. Мы также искали и нашли несколько ранее не использованных клавишных партий Рика, которые помогли нам придумать новую атмосферу, новое ощущение для альбома».



О первоначальной записи David сказал следующее:



«Bob Ezrin работал с нами над альбомом "The Wall" в 1979 году и над несколькими сольными альбомами со мной. Я многому научился у него, и он очень ценный человек. Мы начали работать над музыкальными произведениями, которые я сочинял, и к Рождеству мы поняли, что всё идёт хорошо. В один прекрасный день я почувствовал, как на меня накатывает "нечто", ставшее "печалью". За один вечер я написал пять куплетов. Они просто возникли из ниоткуда в один из тех великих внезапных моментов, когда позже вы осознаёте, что они были очень ценными. Я знал, что мы на хорошем ходу и что всё получится».



Nick Mason: «Изначально казалось немного странным начинать заново работать над альбомом спустя 35 лет, но аппетит публики к альтернативным взглядам на одну и ту же работу, несомненно, со временем неизмеримо вырос. Неизбежно возникла возможность вновь обратиться к более ранним работам того периода, когда цифровые технологии были диковинкой нового мира. Несомненно, есть преимущества в том, чтобы найти новые элементы в музыке, или чаще всего обнаружить элементы, которые стали перегружены всей этой новой наукой... Я думаю, в этом есть элемент возвращения альбома в прошлое и использования возможности создать немного более открытое звучание, используя некоторые вещи, которым мы научились, играя большую часть альбома вживую в течение двух масштабных туров. Мне понравилось перезаписывать барабанные треки, имея неограниченное время в студии. "Momentary Lapse" был записан в условиях значительного стресса и нехватки времени, и, более того, часть финального сведения была сделана одновременно с репетициями к предстоящему туру. Было также приятно получить возможность улучшить некоторые работы Рика. Опять же, эта позитивная приливная волна технологий, возможно, предоставила слишком много цифровых возможностей, чтобы подавить ощущение группы. Надеюсь, это одно из преимуществ этого ремикса!»



Ремикшированный и обновлённый альбом "A Momentary Lapse Of Reason" также получил новую обложку с альтернативной фотографией Роберта Даулинга, сделанной на основе оригинальной обложки альбома покойного Сторма Торгерсона. Обложка альбома 2021 года, повторяющая культовую оригинальную обложку, была разработана и оформлена Aubrey Powell'ом/Hipgnosis и Peter'ом Curzon'ом/StormStudios.



Aubrey Powell объяснил: «Я хотел обновить культовую иллюстрацию с пятью сотнями кроватей, которую разработал мой коллега по Hipgnosis, Сторм Торгерсон. Просматривая архивы, я обнаружил версию, где море надвигается на съёмочную площадку, как раз перед тем, как Сторм остановил съёмку, опасаясь, что потеряет все кровати. Я также хотел сделать что-то большее из микролайта. Снимков самолета крупным планом не было, поэтому я нашел похожий, но белый, и попросил Питера Керзона отретушировать фюзеляж в нужный цвет — красный — а затем вписать микролайт в кадр на переднем плане. David Gilmour и Nick Mason дали своё согласие, и вуаля — свежий подход к любимому оригиналу».



Все цифровые варианты будут доступны начиная с 19 октября, а версии на физическом носителе — 29 октября 2021 года.







