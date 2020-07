14 июл 2020



Редкие композиции PINK FLOYD



PINK FLOYD, запустившие в конце мая серию "Syd, Roger, Richard, Nick and David - An Evolving Pink Floyd", опубликовали новый ролик — "The Doctor (Comfortably Numb)" (The Wall, Work In Progress, Pt. 2, 1979).







