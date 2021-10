сегодня



GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD



После успеха трибьют-проекта альбома Still Wish You Were Here, было решено продолжить и переосмыслить альбом Animals. 19 ноября на CD и в цифровом варианте состоится релиз "Animals Reimagined - A Tribute To Pink Floyd":



"Pigs On A Wing 1" - Nick van Eede (Cutting Crew) & Martin Barre (Jethro Tull)

"Dogs" - Graham Bonnet (Rainbow), Vinnie Moore (UFO), Kasim Sulton (Utopia), Jordan Rudess (Dream Theater) & Pat Mastelotto (King Crimson)

"Pigs (Three Different Ones)" - James LaBrie (Dream Theater), Al Di Meola, Joe Bouchard (Blue Öyster Cult), Patrick Moraz (The Moody Blues) & Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra)

"Sheep" - Arthur Brown, Rick Wakeman (YES), Jan Akkerman (Focus), David J. (Bauhaus) & Carmine Appice (Cactus,Vanilla Fudge)

"Pigs On A Wing 2" - Jon Davison (lead vocalist for YES), Albert Lee & Billy Sherwood (YES)



Фрагмент из этого релиза, Dogs, доступен для прослушивания ниже.







