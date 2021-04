сегодня



Фрагмент нового релиза PINK FLOYD



Тридцатого апреля на CD, двойном виниле и в цифровом варианте состоится выход концертного релиза PINK FLOYD "Live at Knebworth 1990". К участникам группы — David'y Gilmour'y, Nick'y Mason'y и Richard'y Wright'y — присоединились туровые музыканты Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick, Gary Wallis, за партии бэк-вокала отвечали Durga McBroom, Sam Brown и её мама Vicki, а также (оригинальная вокалистка на The Great Gig in the Sky) Clare Torry. В качестве гостей в концерте принимали участие Candy Dulfer и Michael Kamen.



David Gilmour и Andy Jackson провели ремастеринг аудиоверсии культового шоу, а за обложку и оформление отвечали Aubrey "Po" Powell из Hipgnosis и Peter Curzon из StormStudios.



Трек-лист:



CD



Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

The Great Gig In The Sky

Wish You Were Here

Sorrow

Money

Comfortably Numb

Run Like Hell

LP



Side A



Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

The Great Gig In The Sky

Side B



Wish You Were Here

Sorrow

Side C



Money

Side D



Comfortably Numb

Run Like Hell



Фрагмент из этого релиза, "Money", доступен ниже.







