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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Pink Floyd

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7 сен 2023 : 		 LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD

24 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

21 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD

11 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD
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LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD



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LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE опубликовали концертное видео исполнения композиции PINK FLOYD Pigs, съемки которого проходили в Mission Ballroom, Denver, Colorado.




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