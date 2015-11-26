Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

Warner Music сообщили о том, что 18 февраля впервые на Blu-Ray состоится выпуск концертного релиза PINK FLOYD "P•U•L•S•E•". В 2019 году с оригинальных лент Aubrey Powell/Hipgnosis восстановили картинку специально для "The Later Years". На этом релизе также вновь появится знаковый пульсирующий свет, как и на оригинальном CD 1995 года, который на этот раз работает от двух сменных батареек типа АА. Делюксовые комплекты включают музыкальные клипы, концертные и документальные фильмы, репетиционные записи Pulse Tour и многое другое, а также 60-страничный буклет. Видео, рассказывающее об издании этого релиза, доступно ниже.
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