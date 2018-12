сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



Композиция "Astronomy Domine" вошла в альбом PINK FLOYD "The Piper At The Gates Of Dawn". Видео с телешоу Tienerklanken в Брюсселе, проходившего 18—19 февраля 1968 года, доступно ниже.













