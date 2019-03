сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



Редкая видеозапись выступления легендарной группы PINK FLOYD, исполняющей композицию "Set The Controls For The Heart Of The Sun", доступно для просмотра ниже. Видео было записано в Париже 22 января 1969 года в Forum Musiques.



"Set the Controls for the Heart of the Sun" — это песня из альбома "A Saucerful of Secrets", выпущенного в 1968 году. Композитором и автором текста для трека является Роджер Уотерс, а в записи участвовали пятеро участников, включая Сида Барретта.















