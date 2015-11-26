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Pink Floyd

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Редкое видео PINK FLOYD



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Редкая видеозапись выступления легендарной группы PINK FLOYD, исполняющей композицию "Set The Controls For The Heart Of The Sun", доступно для просмотра ниже. Видео было записано в Париже 22 января 1969 года в Forum Musiques.

"Set the Controls for the Heart of the Sun" — это песня из альбома "A Saucerful of Secrets", выпущенного в 1968 году. Композитором и автором текста для трека является Роджер Уотерс, а в записи участвовали пятеро участников, включая Сида Барретта.

PINK FLOYD - Rare 1969 Performance Of






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