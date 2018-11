25 ноя 2018



Редкое концертное видео PINK FLOYD



"Interstellar Overdrive" — это инструментальная композиция PINK FLOYD, написанная в 1966 году. Она вошла в дебютный альбом коллектива, получивший название "The Piper At The Gates Of Dawn".



Видео концертного исполнения этого произведения, состоявшегося в 1967 году в зале The Roundhouse (Лондон), доступно ниже.











