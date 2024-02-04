Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 11
*ROB ZOMBIE нашел басиста 11
*IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет» 11
*Видео с текстом от TALISMAN 10
*Новая песня MASTERPLAN 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
[= ||| все новости группы



*

Pink Floyd

*



4 фев 2024 : 		 Новое издание PINK FLOYD

4 дек 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

29 ноя 2023 : 		 Вскрытие PINK FLOYD

29 окт 2023 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет зимой

22 окт 2023 : 		 Документальный ролик от PINK FLOYD

7 сен 2023 : 		 LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD

24 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

21 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое издание PINK FLOYD



zoom
PINK FLOYD выпустят Collector’s Edition of The Dark Side Of The Moon на прозрачном виниле. На пластинке будет изображен призматический спектр, видимый через игровую сторону пластинки, при этом сохранится наилучшее качество звука, которого ожидают поклонники. Диск будет упакован в специальный конверт с эксклюзивным постером.

"Speak To Me"
"Breathe (In The Air)"
"On The Run"
"Time"
"The Great Gig In The Sky"
"Money"
"Us And Them"
"Any Colour You Like"
"Brain Damage"
"Eclipse"

PINK FLOYD - Newly Remastered The Dark Side Of The Moon Album To Be Released On Collector's Edition UV Artwork Vinyl; Video Trailer




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 238

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом