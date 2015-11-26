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Rainbow

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12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве

29 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе

10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

6 мар 2018 : 		 Фрагмент новой песни RAINBOW

1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

15 фев 2018 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

13 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

25 янв 2018 : 		 RAINBOW выпустят новую песню

26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании
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RAINBOW выпустит новый сингл весной



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26 апреля RAINBOW выпустят новый сингл, "Black Sheep Of The Family". В оригинале этот трек принадлежит группе QUATERMASS и впервые был записан RAINBOW для дебютного альбома "Ritchie Blackmore's Rainbow".



RITCHIE BLACKMORE's RAINBOW To Release New Version Of 'Black Sheep Of The Family' This Month




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


12 апр 2019, 19:49		И наверняка опять с забитыми барабанами и басом...


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