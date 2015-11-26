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RAINBOW выпустит новый сингл весной



26 апреля RAINBOW выпустят новый сингл, "Black Sheep Of The Family". В оригинале этот трек принадлежит группе QUATERMASS и впервые был записан RAINBOW для дебютного альбома "Ritchie Blackmore's Rainbow".















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