Фраза, имя группы
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все новости группы
Rainbow
Великобритания
Hard Rock
http://www.ritchieblackmoresrainbow.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Rainbow/189246591087656
12 апр 2019
:
RAINBOW выпустит новый сингл весной
17 июл 2018
:
Редкое видео RAINBOW
10 июн 2018
:
Концертное видео RAINBOW
16 апр 2018
:
RAINBOW в Хельсинки
10 апр 2018
:
Видео с выступления RAINBOW в Москве
29 мар 2018
:
Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе
10 мар 2018
:
Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"
6 мар 2018
:
Фрагмент новой песни RAINBOW
1 мар 2018
:
Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
15 фев 2018
:
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
13 фев 2018
:
Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW
25 янв 2018
:
RAINBOW выпустят новую песню
26 ноя 2017
:
Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
9 окт 2017
:
RAINBOW в России
28 июл 2017
:
Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
24 июл 2017
:
RAINBOW записали несколько новых композиций
19 июн 2017
:
Видео с выступления RAINBOW
31 май 2017
:
Новый сингл RAINBOW
21 май 2017
:
Новый сингл RAINBOW выйдет весной
18 апр 2017
:
RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017
:
Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017
:
ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017
:
GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017
:
RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016
:
GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016
:
RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016
:
Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016
:
Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016
:
Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016
:
Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016
:
Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016
:
Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016
:
Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016
:
Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016
:
Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016
:
Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016
:
Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016
:
JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016
:
Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016
:
Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016
:
Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016
:
RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016
:
JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016
:
Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015
:
Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015
:
Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
17 ноя 2015
:
Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015
:
Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015
:
Дата третьего шоу лидера RAINBOW
24 окт 2015
:
Дата второго шоу лидера RAINBOW
18 окт 2015
:
Дата первого шоу лидера RAINBOW
10 сен 2015
:
"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015
:
JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015
:
JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015
:
Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015
:
JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014
:
JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014
:
Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014
:
JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014
:
Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013
:
Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013
:
Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013
:
Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013
:
"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013
:
Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012
:
Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012
:
DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012
:
Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012
:
RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011
:
Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010
:
Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010
:
Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010
:
ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010
:
Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010
:
Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009
:
В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009
:
Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007
:
RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006
:
Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006
:
RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
сегодня
RAINBOW
выпустит новый сингл весной
26 апреля RAINBOW выпустят новый сингл, "Black Sheep Of The Family". В оригинале этот трек принадлежит группе QUATERMASS и впервые был записан RAINBOW для дебютного альбома "Ritchie Blackmore's Rainbow".
+3
-0
(
1
)
father
12 апр 2019, 19:49
И наверняка опять с забитыми барабанами и басом...
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).