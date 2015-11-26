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Rainbow

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Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова



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Вокалист RAINBOW Ronnie Romero прояснил, что он имел в виду перед Рождеством:

«Мне просто стало немного скучно от всего того, что ты пытаешься делать каждый день. Когда я начал профессионально заниматься музыкой, я не знал, как устроен бизнес, я считал, что всё отлично. И ты приходишь в него со всеми своими мечтами, надеждами и прочим, чтобы попробовать просто делать музыку, а потом понимаешь, что есть много дерьма — и не только от самого бизнеса. Потом у тебя возникает ощущение, что людям тоже наплевать на твои чувства, а ведь это очень важно, так как когда ты делаешь музыку, ты вкладываешь в неё свои чувства. А некоторые люди — я не хочу говорить обо всех людях, потому что я всегда чувствовал поддержку от многих с тех пор, как я присоединился к RAINBOW, LORDS OF BLACK и другим проектам, — есть некоторые люди, которым просто насрать. И они могут говорить тебе что угодно, даже троллить тебя или посылать тебе личные сообщения, тебе, твоей семье, только потому, что ты им не нравишься. Это очень грустно. И я могу сказать тебе, что я пережил немало дерьмовых моментов. И на днях всё это накопилось, и я подумал: "Мне нужно что-то сказать, потому что мне нужно, чтобы это прекратилось". Или хотя бы рассказать миру, что происходит.

Я просто пытался выпустить все свои чувства. И вдруг случилось то, что люди поняли, — по крайней мере те, кто читал мои слова в социальных медиасетях, — и они очень поддерживали меня. Так что я полагаю, что это того стоило.

Я просто хочу, чтобы [фэны] поняли, что музыканты — такие же нормальные люди, как и они. У нас есть работа — мы занимаемся музыкой — которая отличается от других [видов деятельности], но мы платим за аренду, нам нужно платить по счетам, у нас есть чувства, и у нас есть семьи, как и у всех остальных. Иногда люди должны это осознавать. Я к тому, что ты можешь слушать музыку, и она может она нравиться или нет — может быть, тебе не нравится музыка, которую я делаю. Но это всё — больше ничего кроме этого. Людям позволено говорить: "Ты мне не нравишься", "Ты мне не нравишься как певец" или что-то в этом роде, "Мне не нравится твоя музыка", "мне не нравится твое лицо" или что-то в этом роде. Но на этом всё».

RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Explains His Anti-Music Business Online Rant:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


12 янв 2021, 13:53		Чётко написан загривок, брателло! Уважуха


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