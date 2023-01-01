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Новая фотокнига о RAINBOW выйдет осенью



В сентябре будет доступна новая фотокнига "Portraits Of Rainbow - The Dio Years", посвящённая группе RAINBOW и её периоду с Ронни Джеймсом Дио. Тираж издания составит 666 копий, подробности здесь.







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