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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 59
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
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Rainbow

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24 июн 2023 : 		 Новая фотокнига о RAINBOW выйдет осенью

1 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о последних концертах RAINBOW: «Там не было искры»

27 апр 2023 : 		 Бывший вокалист RAINBOW благодарен RITCHIE BLACKMORE'у за свою карьеру

30 янв 2023 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»

28 ноя 2022 : 		 Новая книга о RAINBOW выйдет весной

3 окт 2022 : 		 Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом

19 сен 2022 : 		 RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y

21 апр 2022 : 		 Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

23 апр 2021 : 		 Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем

12 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова

7 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»

28 дек 2020 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»

25 ноя 2020 : 		 А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист

30 июл 2020 : 		 GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»

23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW

10 мар 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «RITCHIE BLACKMORE просто дурачит людей нынешним RAINBOW»

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

11 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

17 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW

5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве
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|||| сегодня

Новая фотокнига о RAINBOW выйдет осенью



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В сентябре будет доступна новая фотокнига "Portraits Of Rainbow - The Dio Years", посвящённая группе RAINBOW и её периоду с Ронни Джеймсом Дио. Тираж издания составит 666 копий, подробности здесь.




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