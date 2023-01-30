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Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»



Ronnie Romero заявил, что дважды подумывал о том, чтобы наложить на себя руки, из-за критики в Интернете его выступлений с RAINBOW под руководством Ritchie Blackmore'a, с которыми он давал концерты с 2015 по 2019 годы.



В недавнем интервью Romero, родившийся в Чили, а ныне обосновавшийся в Румынии после того, как несколько лет жил в Мадриде, ответил на вопрос о том, обращал ли он внимание на разговоры в социальных сетях о его участии в RAINBOW:



«В прошлом обращал на них внимание и довольно плохо на это реагировал. Честно говоря, я южноамериканский парень, который переехал в Европу, чтобы получить шанс в жизни. Даже не в музыке, а чтобы иметь шанс добиться большего. И вдруг ты оказываешься в центре внимания, и многие люди говорят о тебе не только в хорошем, но и в плохом смысле. На меня обращали много внимания. Это вызвало у меня сильный стресс и разочарование. На тот момент, около трех лет назад, я только развёлся. Это был очень тяжёлый период для меня.



Я впервые собираюсь сказать об этом: я дважды намеревался наложить на себя руки. Это были действительно тяжёлые времена. Я уделял слишком много внимания тому, что люди говорили обо мне. Тогда мне нужно было немного отпустить ситуацию. Я старался делать всё, что в моих силах. Люди всё равно будут критиковать меня. В наше время все думают, что имеют право говорить всё, что хотят. Я вполне нормально отношусь к критике моей карьеры, вокала и таланта. Для меня нормально, если вы говорите: "Мне не нравится этот альбом. Мне не нравятся твои песни. Мне не нравится, как ты поёшь. Ты не очень хороший певец". Это нормально. Это одна из сторон музыкального бизнеса. Но когда люди переходят на личности, это не радует. Мне было очень трудно с этим справиться».



Romero спросили, что он сделал, чтобы изменить свой образ мыслей и не обращать внимания на недоброжелателей в Интернете, на что он ответил:



«В тот момент со мной была моя жена, и она мне очень помогла. И ещё пара друзей. Я преодолел всё это благодаря им. Иначе сейчас вы говорили бы о годовщине моего ухода из жизни. [Смеётся]. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Если вы зайдёте в мои социальные сети, там всё посвящено веселью. Речь идёт о моих собаках, моей новой жене, моём свободном времени, музыке с моими друзьями. Я пытаюсь наслаждаться жизнью и делать то, что мне нравится. Если людям это нравится, это очень круто. Если людям это не нравится, я ничего не имею против».







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