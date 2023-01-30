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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
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Rainbow

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Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»



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Ronnie Romero заявил, что дважды подумывал о том, чтобы наложить на себя руки, из-за критики в Интернете его выступлений с RAINBOW под руководством Ritchie Blackmore'a, с которыми он давал концерты с 2015 по 2019 годы.

В недавнем интервью Romero, родившийся в Чили, а ныне обосновавшийся в Румынии после того, как несколько лет жил в Мадриде, ответил на вопрос о том, обращал ли он внимание на разговоры в социальных сетях о его участии в RAINBOW:

«В прошлом обращал на них внимание и довольно плохо на это реагировал. Честно говоря, я южноамериканский парень, который переехал в Европу, чтобы получить шанс в жизни. Даже не в музыке, а чтобы иметь шанс добиться большего. И вдруг ты оказываешься в центре внимания, и многие люди говорят о тебе не только в хорошем, но и в плохом смысле. На меня обращали много внимания. Это вызвало у меня сильный стресс и разочарование. На тот момент, около трех лет назад, я только развёлся. Это был очень тяжёлый период для меня.

Я впервые собираюсь сказать об этом: я дважды намеревался наложить на себя руки. Это были действительно тяжёлые времена. Я уделял слишком много внимания тому, что люди говорили обо мне. Тогда мне нужно было немного отпустить ситуацию. Я старался делать всё, что в моих силах. Люди всё равно будут критиковать меня. В наше время все думают, что имеют право говорить всё, что хотят. Я вполне нормально отношусь к критике моей карьеры, вокала и таланта. Для меня нормально, если вы говорите: "Мне не нравится этот альбом. Мне не нравятся твои песни. Мне не нравится, как ты поёшь. Ты не очень хороший певец". Это нормально. Это одна из сторон музыкального бизнеса. Но когда люди переходят на личности, это не радует. Мне было очень трудно с этим справиться».

Romero спросили, что он сделал, чтобы изменить свой образ мыслей и не обращать внимания на недоброжелателей в Интернете, на что он ответил:

«В тот момент со мной была моя жена, и она мне очень помогла. И ещё пара друзей. Я преодолел всё это благодаря им. Иначе сейчас вы говорили бы о годовщине моего ухода из жизни. [Смеётся]. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Если вы зайдёте в мои социальные сети, там всё посвящено веселью. Речь идёт о моих собаках, моей новой жене, моём свободном времени, музыке с моими друзьями. Я пытаюсь наслаждаться жизнью и делать то, что мне нравится. Если людям это нравится, это очень круто. Если людям это не нравится, я ничего не имею против».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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30 янв 2023
R
Reflection
Хороший певец, в том балагане под названием Ritchie Blackmore's Rainbow 2015-2019 он самый последний, к кому могли бы быть какие-то претензии.
Like!6
30 янв 2023
E
EvgenBriden
"Romero спросили, что он сделал, чтобы изменить свой образ мыслей и не обращать внимания на недоброжелателей в Интернете, на что он ответил: "я просто перестал читать комменты на Дарксайде..."" :)

А вообще я не понимаю за что его хейтят. За то, что Блэкмор предложил ему осуществить мечту многих и выступить под маркой Rainbow? Так грех было не согласиться.
Парень обладает отличным узнаваемым голосом и очень крутым тембром, что, на самом деле, есть далеко не у всех вокалистов, даже известных. Другое дело, что не всегда ему везёт с талантливыми композиторами, но тут уж c’est la vie...
Like!2
30 янв 2023
o
olly71
Я понимаю почему чувак из Чили переезжает жить в Испанию ( европейский крепкий уровень жизни но всё тот же родной испанский язык и очень похожий менталитет ) но почему Румыния ? Самая отсталая страна европы ? Неужели всё та же причина что и у другого латиноса Кико Лаурейры который вынужден жить в Финляндии ? Кстати посмотрел на фото нееет Ромеро одни из очень немногих рок музыкантов кому короткие волосы идут больше чем длинные . Не понравился новый имидж.
Like!1
30 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, не потянул финансово жизнь в Испании, скорее всего.
30 янв 2023
M
Mich
olly71, а какие проблемы у Лоурейро и почему он "вынужден" жить в Финляндии, стране с очень выскоим уровнем соц поддержки ? Я просто не в курсе
30 янв 2023
o
olly71
Mich, кико женат на финке которая категорически отказываться переезжать жить в штаты где у Кико работа и есть квартира в Лос-Анжелесе .
30 янв 2023
M
Mich
olly71, понятно, не знал, и немного субъективно уцепился за "вынужденность" жизни в Финляндии
30 янв 2023
gravitgroove
olly71, ты что-то загнул про самую слабую экономику европы. Румыния среди стран восточной европы не сильно хуже Польши, но заметно лучше Греции в нынешнем ее виде, и уж тем более лучше сраной Албании (вот это вообще днище из европейских стран), в Сербии тоже экономика так себе. В Румынию переезжают потому что там налоги низкие, а экономика развивается, свой выход к морю есть, пусть и на экологически неблагоприятном юге (разумеется, там сейчас натовская военная база с американским военным аэродромом и флотом), где полнотрущеб с цыганами.
30 янв 2023
resurgamresponses
ну дает парень, охренел что ли. а ведь это светлая полоса...
30 янв 2023
Kliops144
Переслушал ща его исполнение старгейзера - просто нереально круто. Сейчас бы с таким скилом обращать внимание на всяких писунов в сети. Вот почему известные успешные музыканты и вокалисты всегда были мразичами по своей сути, а неуверенным в себе и чувствительным людям делать в таком бизнесе нечего.

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