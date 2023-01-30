Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»

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все новости группы
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Великобритания
1 мар 2018 :
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Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
15 фев 2018 :
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Новый сингл RAINBOW выйдет весной
13 фев 2018 :
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Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW
25 янв 2018 :
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RAINBOW выпустят новую песню
26 ноя 2017 :
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Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
9 окт 2017 :
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RAINBOW в России
28 июл 2017 :
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Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
24 июл 2017 :
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RAINBOW записали несколько новых композиций
19 июн 2017 :
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Видео с выступления RAINBOW
31 май 2017 :
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Новый сингл RAINBOW
21 май 2017 :
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Новый сингл RAINBOW выйдет весной
18 апр 2017 :
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RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017 :
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ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017 :
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GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017 :
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RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016 :
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GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016 :
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RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016 :
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Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016 :
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Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016 :
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Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016 :
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Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016 :
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Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016 :
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Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016 :
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Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016 :
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Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016 :
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Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016 :
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RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016 :
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JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016 :
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Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015 :
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Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015 :
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Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
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Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015 :
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Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015 :
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Дата третьего шоу лидера RAINBOW
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Дата второго шоу лидера RAINBOW
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Дата первого шоу лидера RAINBOW
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"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015 :
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Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014 :
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Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014 :
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Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013 :
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Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013 :
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Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013 :
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"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013 :
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Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012 :
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Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012 :
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DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012 :
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Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012 :
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RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011 :
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Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010 :
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Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010 :
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Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010 :
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ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010 :
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Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010 :
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Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009 :
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В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009 :
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Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007 :
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RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006 :
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Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006 :
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RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
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сегодня
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя руки»
Ronnie Romero заявил, что дважды подумывал о том, чтобы наложить на себя руки, из-за критики в Интернете его выступлений с RAINBOW под руководством Ritchie Blackmore'a, с которыми он давал концерты с 2015 по 2019 годы.
В недавнем интервью Romero, родившийся в Чили, а ныне обосновавшийся в Румынии после того, как несколько лет жил в Мадриде, ответил на вопрос о том, обращал ли он внимание на разговоры в социальных сетях о его участии в RAINBOW:
«В прошлом обращал на них внимание и довольно плохо на это реагировал. Честно говоря, я южноамериканский парень, который переехал в Европу, чтобы получить шанс в жизни. Даже не в музыке, а чтобы иметь шанс добиться большего. И вдруг ты оказываешься в центре внимания, и многие люди говорят о тебе не только в хорошем, но и в плохом смысле. На меня обращали много внимания. Это вызвало у меня сильный стресс и разочарование. На тот момент, около трех лет назад, я только развёлся. Это был очень тяжёлый период для меня.
Я впервые собираюсь сказать об этом: я дважды намеревался наложить на себя руки. Это были действительно тяжёлые времена. Я уделял слишком много внимания тому, что люди говорили обо мне. Тогда мне нужно было немного отпустить ситуацию. Я старался делать всё, что в моих силах. Люди всё равно будут критиковать меня. В наше время все думают, что имеют право говорить всё, что хотят. Я вполне нормально отношусь к критике моей карьеры, вокала и таланта. Для меня нормально, если вы говорите: "Мне не нравится этот альбом. Мне не нравятся твои песни. Мне не нравится, как ты поёшь. Ты не очень хороший певец". Это нормально. Это одна из сторон музыкального бизнеса. Но когда люди переходят на личности, это не радует. Мне было очень трудно с этим справиться».
Romero спросили, что он сделал, чтобы изменить свой образ мыслей и не обращать внимания на недоброжелателей в Интернете, на что он ответил:
«В тот момент со мной была моя жена, и она мне очень помогла. И ещё пара друзей. Я преодолел всё это благодаря им. Иначе сейчас вы говорили бы о годовщине моего ухода из жизни. [Смеётся]. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Если вы зайдёте в мои социальные сети, там всё посвящено веселью. Речь идёт о моих собаках, моей новой жене, моём свободном времени, музыке с моими друзьями. Я пытаюсь наслаждаться жизнью и делать то, что мне нравится. Если людям это нравится, это очень круто. Если людям это не нравится, я ничего не имею против».
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А вообще я не понимаю за что его хейтят. За то, что Блэкмор предложил ему осуществить мечту многих и выступить под маркой Rainbow? Так грех было не согласиться.
Парень обладает отличным узнаваемым голосом и очень крутым тембром, что, на самом деле, есть далеко не у всех вокалистов, даже известных. Другое дело, что не всегда ему везёт с талантливыми композиторами, но тут уж c’est la vie...