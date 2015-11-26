Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 51
*Новый сингл HAMMERFALL 36
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
[= ||| все новости группы



*

Rainbow

*



5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве

29 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе

10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

6 мар 2018 : 		 Фрагмент новой песни RAINBOW

1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

15 фев 2018 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

13 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

25 янв 2018 : 		 RAINBOW выпустят новую песню

26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый сингл RAINBOW выйдет в мае



*
zoom
*
* *
RAINBOW выпустят новый цифровой сингл, получивший название "The Storm", 17 мая на Minstrel Hall Music. Обложку диска можно увидеть ниже.



RITCHIE BLACKMORE




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orthodox


5 май 2019, 13:06		А почему на обложке армянская церковь? В песне поётся по шторм из чурчхелы и долмы?

StygianSaviour


5 май 2019, 13:12		Обложка уровня "пиво и две вяленые воблы/10". Самое ужасное, что музыка, возможно, будет не лучше.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 588

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kiss Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом