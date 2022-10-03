Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 20
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Новое видео NEVENA 10
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 8
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUD... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 20
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
[= ||| все новости группы



*

Rainbow

*



3 окт 2022 : 		 Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом

19 сен 2022 : 		 RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y

21 апр 2022 : 		 Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

23 апр 2021 : 		 Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем

12 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова

7 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»

28 дек 2020 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»

25 ноя 2020 : 		 А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист

30 июл 2020 : 		 GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»

23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW

10 мар 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «RITCHIE BLACKMORE просто дурачит людей нынешним RAINBOW»

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

11 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

17 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW

5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве

29 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе

10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

6 мар 2018 : 		 Фрагмент новой песни RAINBOW

1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

15 фев 2018 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом



zoom
В недавнем интервью Jens'a Johansson'a спросили, согласен ли он с недавним комментарием Ronnie Romero о том, что у RAINBOW нет планов на будущее, на что тот ответил:

«Я не знаю. Никогда не знаешь наверняка. В данный момент, конечно, с пандемией вся деятельность полностью сошла на нет. Я думаю, Ritchie вернулся к работе с BLACKMORE'S NIGHT. Честно говоря, у него лежит душа именно к этому. Если ему придётся сосредоточиться на одной группе, то это будет приоритетом номер один. Я всегда шутил, что BLACKMORE'S NIGHT — это "та самая" группа, а RAINBOW — его побочная группа. [Смеётся]. Как проект. Когда бы мы ни давали европейские концерты с RAINBOW, они каким-то образом распределялись по времени, когда определённые замки были недоступны. [Смеётся]. Были разговоры из серии: "На Sweden Rock собирается от 40 до 50 тысяч человек". А нам говорили: "Нет, эти выходные не подходят. Этот замок свободен, так что к чёрту Sweden Rock". Было понятно, что BLACKMORE'S NIGHT является приоритетом, что, по-моему, очень мило.

Было очень весело. Но большинство людей понимало, что такое бывает раз в жизни. Ritchie немного похож на кота: никогда не знаешь, что он решит. В один месяц он говорит: "Нет, я не хочу выходить". Потом заявляет: "Нет, я не хочу выходить. Я хочу войти". Вы не можете предсказать, в какую сторону он направится».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 окт 2022
n
nabastak_
То Кико кот, то Ричи кот, слишком много котов за последнее время.
Скоро белочки с зайчиками полезут.

просмотров: 424

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом