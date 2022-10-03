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Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом



В недавнем интервью Jens'a Johansson'a спросили, согласен ли он с недавним комментарием Ronnie Romero о том, что у RAINBOW нет планов на будущее, на что тот ответил:



«Я не знаю. Никогда не знаешь наверняка. В данный момент, конечно, с пандемией вся деятельность полностью сошла на нет. Я думаю, Ritchie вернулся к работе с BLACKMORE'S NIGHT. Честно говоря, у него лежит душа именно к этому. Если ему придётся сосредоточиться на одной группе, то это будет приоритетом номер один. Я всегда шутил, что BLACKMORE'S NIGHT — это "та самая" группа, а RAINBOW — его побочная группа. [Смеётся]. Как проект. Когда бы мы ни давали европейские концерты с RAINBOW, они каким-то образом распределялись по времени, когда определённые замки были недоступны. [Смеётся]. Были разговоры из серии: "На Sweden Rock собирается от 40 до 50 тысяч человек". А нам говорили: "Нет, эти выходные не подходят. Этот замок свободен, так что к чёрту Sweden Rock". Было понятно, что BLACKMORE'S NIGHT является приоритетом, что, по-моему, очень мило.



Было очень весело. Но большинство людей понимало, что такое бывает раз в жизни. Ritchie немного похож на кота: никогда не знаешь, что он решит. В один месяц он говорит: "Нет, я не хочу выходить". Потом заявляет: "Нет, я не хочу выходить. Я хочу войти". Вы не можете предсказать, в какую сторону он направится».







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