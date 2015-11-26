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Вокалист RAINBOW : «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»



Вокалист RAINBOW Ronnie Romero опубликовал рождественское поздравление на своей странице в Facebook:



«Я чертовски устал от этого грязного "музыкального" мирка. Все думают, что у них есть право указывать, что и как делать. Все думают, что у них есть право судить тебя. Мало кто в достаточной мере воспитан, чтобы относиться к тебе вежливо или хотя бы обращаться к тебе как к "человеку". Все хотят кусок твоего пирога, и они хотят его БЕСПЛАТНО, потому что если ты назовёшь свою цену, они обидятся. Все думают, что ты должен поцеловать им руку, потому что они "дают тебе шанс". Никого не волнуют твои чувства, твои мысли, твои мечты, твои планы... А когда ты с ними не согласен, ты м*дак... Всё так несправедливо, но тебе всё равно нужно всё время улыбаться, потому что шоу должно продолжаться. Все будут винить тебя в любом случае, со своего дивана или со своего золотого трона... Слишком много людей за гранью добра и зла...



Я бы с удовольствием рассказал о своём опыте за последние 5 лет "в бизнесе"... Некоторые из вас были бы очень удивлены...



В любом случае, шоу должно продолжаться. С Рождеством!»







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