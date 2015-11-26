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Rainbow

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10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

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Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»



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Вокалист RAINBOW Ronnie Romero опубликовал рождественское поздравление на своей странице в Facebook:

«Я чертовски устал от этого грязного "музыкального" мирка. Все думают, что у них есть право указывать, что и как делать. Все думают, что у них есть право судить тебя. Мало кто в достаточной мере воспитан, чтобы относиться к тебе вежливо или хотя бы обращаться к тебе как к "человеку". Все хотят кусок твоего пирога, и они хотят его БЕСПЛАТНО, потому что если ты назовёшь свою цену, они обидятся. Все думают, что ты должен поцеловать им руку, потому что они "дают тебе шанс". Никого не волнуют твои чувства, твои мысли, твои мечты, твои планы... А когда ты с ними не согласен, ты м*дак... Всё так несправедливо, но тебе всё равно нужно всё время улыбаться, потому что шоу должно продолжаться. Все будут винить тебя в любом случае, со своего дивана или со своего золотого трона... Слишком много людей за гранью добра и зла...

Я бы с удовольствием рассказал о своём опыте за последние 5 лет "в бизнесе"... Некоторые из вас были бы очень удивлены...

В любом случае, шоу должно продолжаться. С Рождеством!»

RAINBOW Singer RONNIE ROMERO:



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


28 дек 2020, 12:50		Это камень в сторону Черномора ?

Red One


28 дек 2020, 13:12		Не только, ещё и в сторону Шэрон Озборн, Ларса Ульриха, Джина Симонса, Кери Кинга и кого вы там еще обожаете хэйтить, знатоки и судьи из каментов

MadSam


28 дек 2020, 13:14		Детский сад. Он точно 81-го, а не 2001-го года рождения?

SnakeZ


28 дек 2020, 13:19		Хм, ну а что он хотел? Его для того и взяли, чтобы пел бесплатно и целовал ручку за то, что дали "шанс".
Не нравиться - создавай свой великий и бессмертный материал и диктуй всем свои условия.

СеняВеня


28 дек 2020, 13:33		Ну так иди на завод, к станку. Отдохни.

MadSam


28 дек 2020, 13:49		СеняВеня, отож!;)

GeraldFromRivia


28 дек 2020, 14:19		Очередной обиженный вокалист Радуги, никогда такого не было и вот опять.


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