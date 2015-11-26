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Rainbow

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GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»



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Английский рок-вокалист и автор песен Graham Bonnet (Alcatrazz, MSG, Rainbow) побеседовал с журналистом Марком Дином в ходе нового интервью для журнале Antihero. Ниже приведён фргамент из беседы.

Уже 2020 год, 41 год прошёл после того альбома Rainbow, который вы выпустили вместе с ними, и вы продолжаете заниматься этим до сих пор.

«Я знаю. Я застрял в этом стиле музыки. Я никогда, никогда не думал, что буду в такой группе, как Rainbow, которая по сути является аналогом Deep Purple. Тогда мне позвонили и попросили прийти на прослушивание в группу. И я пошёл на прослушивание. Я выучил песню под названием "Mistreated". Я не знал о Rainbow... Я не знал, кто они, чёрт возьми, такие, я был без понятия, название звучало как панк-группа — Rainbow.

Тем не менее, я прошёл прослушивание, и они дали мне работу, и я в тот же день вышел и спел для них. Я был очень счастлив, что это произошло, потому что это полностью изменило мою жизнь. Я по-новому взглянул на другой вид музыки, которую я никогда раньше не играл и никогда не мечтал играть. Рок-песни и всё такое, когда я был фактически подростком в своей группе, потому что когда ты подросток, ты играешь в пабах и т. п. Я занимался именно этим, так что я знал, что делать, как я думал. Но я многому научился у Roger'а и у всех остальных в группе, потому что их музыкальность была просто невероятной. Я просто стоял в изумлении, когда они начали играть песню "Mistreated". Это было просто потрясающе. Звук был просто невероятный, и клавишник Дон — потрясающий музыкант. Ritchie — и так понятно, Roger, чертовски классный бас-гитарист и, конечно же, Cozy Powell. Это была лучшая группа, которую я когда-либо видел на репетициях. В то время мне просто снесло крышу. Так что мне пришлось согласиться на эту работу, несмотря на то, что я думал, что ошибался.

Я вернулся домой в Лондон. В то время я жил там. Мне пришлось сказать своему менеджеру: "Я не подхожу для этого, у этих парней длинные волосы, спандекс и всё такое, а я выгляжу совершенно не так. Но они дали мне работу, что мне делать?" Он сказал: "Тебе лучше согласиться, потому что я думаю, что это было бы хорошо для тебя". Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе. Я совсем ничего не получил. Когда я говорил с Ronnie, он спросил меня, заплатили ли мне что-нибудь за Rainbow, примерно в конце года. Я сказал: "Нет, не заплатили". Грустно, меня просто поимели. Я сказал, что думаю, что со мной так и получилось. Мне не нравится выносить сор из избы, но это очень, очень разочаровывает, и это одна из причин, по которой я ушёл из группы. Я просто подумал: "Подожди, что-то здесь не так».

GRAHAM BONNET On His Stint With RAINBOW -



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


30 июл 2020, 14:38		Вообще то тебя выгнали а не ты сам ушёл . Ты жутко тупил и не хотел уходить когда с грулпой уже был Тернер . . Блэкмор рассказывал что Бонету позвонили и сказали что он уволен . Через несколько дней была первая рептиция с Тёрнером но и Бонет на неё пришёл и стал разогревать горло когда Тёрнер уже репетировал . Вышел Блэкмор и спросил * Вы что будете петь дуэтом ? * Бонет завис на пару минут потом молча надел свой пиджак и вышел из студии.

hansi_hrb


30 июл 2020, 14:47		olly71
да поняли))) прямо как в том анекдоте про мастера и ученика))

Flaming


30 июл 2020, 15:22		Вообще решения Ричи, по поводу вокалистов Rainbow, довольно странные.
По линейке лет заметна их полнейшая деградация.
От фантастического Дио - к безликому Тернеру, завершая Ромеро, звучание вокала которого измеряется уже вовсе отрицательными величинами.

Грэма - очень люблю.
Эдакий Фогерти, но потяжелее.


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