JOE LYNN TURNER — о последних концертах RAINBOW: «Там не было искры»



На вопрос в новом интервью Rolling Stone, почему он не участвовал в последнем воссоединении RAINBOW, Joe Lynn Tyrner, который был фронтменом RAINBOW с 1980 по 1984 годы и участником DEEP PURPLE с 1989 по 1992 годы, ответил:



«Я расскажу вам вкратце. За несколько месяцев до этого мой друг Barry Summers, который снял фильм GUNS N' ROSES 3D ["Appetite For Democracy 3D: Live At The Hard Rock Casino"], хотел сделать то же самое с воссоединением RAINBOW. Мне звонила Carole [Stevens], менеджер Ritchie Blackmore'a. Это мать Candy [Night]. Случилось так, что она убедила Ritchie, что я хочу половину всей суммы, якобы я хочу миллионы долларов. Я поговорил с Rick'ом Franks'ом из Live Nation. Тогда он был главным. У нас была телефонная конференция без четырёх или пяти других агентов. Я был на созвоне с агентами первым. Вдруг я услышал: "Здравствуйте, это Rick Franks". А потом тишина. Как будто вошёл король. Я не знал, кто он. Он сказал: "Joe, если ты сможешь получить согласие от Blackmore'a, у тебя будет 164 концерта в год. Я дам тебе лучшие места на фестивалях. Я сделаю тебя "специальным гостем". Да что угодно. Бла-бла-бла. Потому что твоя идея о феерическом воссоединении просто идеальна".



Я хотел этого воссоединения. Я хотел настоящего воссоединения. Я хотел позвать Doogie White'a. Я хотел позвать Graham'a Bonnet'a. Если бы [Ронни Джеймс] Дио был жив, я бы позвал и его. Я хотел, чтобы все бывшие участники группы отыграли хорошее двух- или двух с половиной часовое шоу. Многие люди, включая мою жену, которая вдвое моложе меня, никогда не видели нас вживую. Им нравятся альбомы, но они никогда не видели нас вживую. Я хотел устроить что-то подобное. Я получил согласие от Barry. Я получил согласие от Rick'a. Я пытался убедить Кэрол, но она помешана на контроле. Любой вам это скажет. И я слышал из очень надёжного источника, инсайдера, продюсера, что именно она ему говорила. Она говорила ему кучу лжи. Мне предложили зарплату. Я сказал: "Зарплату?" Я сказал об этом [басисту] Bob'y Daisley. Я хотел пригласить его. Он мой хороший друг. Daisley сказал: "Я не буду работать за зарплату". Я сказал: "Нет. Как мы можем работать за зарплату? Нам нужен небольшой процент от этого дела. Пойдите нам навстречу".



После этого она отвергла предложение. Candy нашла певца [Ronnie Romero] на YouTube, продала Ritchie эту идею и заплатила ему гроши. Вот вам и запасной певец. Он не написал ни одной песни. И они назвали это RAINBOW. Это ни xpена не RAINBOW. Они просто срубили бабла. Он заработал бы больше денег, делая то, что я хотел, на этом проекте, чем когда-либо зарабатывал с ней... У него была группа BLACKMORE'S NIGHT. Я видел видео [с концертов RAINBOW]. В этом нет искры. Там не было ничего. Это было уныло. Это было бессмысленно. Он [Ричи] и играл-то там не очень. И я выступил в прессе и обвинил его в разрушении наследия, что является правдой. Я высказываю своё мнение».







