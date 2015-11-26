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Rainbow

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23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW

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23 июл 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

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5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве

29 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе

10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

6 мар 2018 : 		 Фрагмент новой песни RAINBOW

1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»

15 фев 2018 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

13 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAINBOW

25 янв 2018 : 		 RAINBOW выпустят новую песню

26 ноя 2017 : 		 Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»

9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
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Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»



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Вокалист RAINBOW Ronnie Romero в недавнем интервью обсудил своё участие сразу в нескольких проектах:

«Есть два элемента и два фактора, которые для меня очень важны в любом проекте, в котором я принимаю участие. Первый — это художественная и творческая сторона. В моём случае, и это моё личное мнение, я должен быть постоянно занят разными вещами. Для меня было бы очень скучно находиться в одной группе, занимаясь только одним видом и одним стилем музыки. Было бы очень скучно играть только хэви-металл, потому что я вырос, слушая разные виды музыки, разные стили, разных вокалистов, разные группы. Так что по большей части всё, что мне нужно, — это быть вовлечённым в разные проекты, иметь возможность развивать своё мастерство разными способами. Вот почему у меня есть такая хэви-металлическая группа, как LORDS OF BLACK, и мне нравится быть вовлечённым, например, в CORELEONI — группу, которая является более классической хард-рок-командой, ну и, конечно же, в RAINBOW, потому что это более классический рок, в THE FERRYMEN, который является более прогрессивным, мелодичным хэви-металлом. Или сейчас появился SUNSTORM, который является больше AOR-музыкой — ещё более мелодичной, чем другие. И это держит меня эмоционально очень занятым с творческой точки зрения.

Другая сторона — это бизнес. В настоящее время не существует больше никаких лейблов-миллионеров и миллионных сделок по альбомам. Поэтому, чтобы достичь определённого уровня жизни и комфорта, нужно быть занятым разными вещами.

Я знаю, что некоторые музыканты говорят: "Мы хотим, чтобы ты был только в наших группах, потому что раз ты во многих, то люди думают, что это скучно или что-то в этом роде. Но для меня очень трудно быть в одной группе, особенно в этом году, ожидая концертов, ожидая альбомов, сидя просто на диване, ведь никто за это не платит. Итак, эксклюзивность не бесплатна. Если ты хочешь, чтобы кто-то сделал что-то эксклюзивное, ты должен заплатить за это, но никто за это не платит. Все хотят кусок пирога от тебя, и все хотят его бесплатно. Но это так не работает».

RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Says It Would Be





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