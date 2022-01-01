Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

26 ноя 2017 :
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Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
9 окт 2017 :
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RAINBOW в России
28 июл 2017 :
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Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал
24 июл 2017 :
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RAINBOW записали несколько новых композиций
19 июн 2017 :
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Видео с выступления RAINBOW
31 май 2017 :
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Новый сингл RAINBOW
21 май 2017 :
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Новый сингл RAINBOW выйдет весной
18 апр 2017 :
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RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017 :
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ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017 :
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GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017 :
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RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016 :
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GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016 :
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RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016 :
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Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016 :
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Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016 :
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Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016 :
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Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016 :
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Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016 :
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Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016 :
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Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016 :
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Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016 :
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Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016 :
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RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016 :
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JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016 :
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Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015 :
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Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015 :
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Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
17 ноя 2015 :
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Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015 :
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Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015 :
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Дата третьего шоу лидера RAINBOW
24 окт 2015 :
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Дата второго шоу лидера RAINBOW
18 окт 2015 :
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Дата первого шоу лидера RAINBOW
10 сен 2015 :
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"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015 :
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Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014 :
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Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014 :
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Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013 :
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Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013 :
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Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013 :
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"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013 :
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Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012 :
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Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012 :
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DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012 :
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Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012 :
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RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011 :
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Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010 :
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Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010 :
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Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010 :
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ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010 :
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Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010 :
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Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009 :
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В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009 :
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Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007 :
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RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006 :
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Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006 :
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RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
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