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Rainbow

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Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы



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В новом интервью Джеффу Гаудиози с MisplacedStraws.com вокалист RAINBOW Ronnie Romero рассказал о нынешнем статусе группы, через шесть лет после того, как коллектив под руководством Ritchie Blackmore'a вновь собрался для проведения единичных концертов:

«Мы обычно поддерживаем контакт — не очень часто, потому что, как все знают, Ritchie — очень замкнутый человек. Но я не думаю, что на ближайшее будущее есть какие-то планы, потому что пандемия была очень сложной для всего музыкального бизнеса. А сейчас всё вроде как приходит в норму, но с задержкой в два года. Поэтому проходит много шоу. И пока всё полностью не придёт в норму, пройдёт как минимум пара лет. Поэтому я думаю, что Ричи пока не слишком увлечён идеей что-то предпринимать. Сейчас он сосредоточен на BLACKMORE'S NIGHT — они недавно выпустили альбом, насколько я знаю. Пока что никаких планов нет, нам не сообщали ни о каких планах. Так что мы просто ждём... Никогда не знаешь, что у Ritchie на уме — может быть, через пару дней у него появится идея. Никто не знает».

RAINBOW Singer RONNIE ROMERO Doesn





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