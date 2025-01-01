29 янв 2025



RONNIE ROMERO о RAINBOW: «Было непросто, но...»



RONNIE ROMERO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какого ему было оказаться в составе RAINBOW:



«Участвовать в такой группе — это очень сложная задача на самом деле. Не только потому, что материал довольно разноплановый, а его исполняли разные певцы, но и потому, что люди, которые ходят на концерты, и я очень уважаю это, хотят слышать песни, максимально приближённые к оригиналу, но в то же время они не хотят, чтобы вокалист просто копировал изначальных певцов. Так что всегда существовала тонкая грань в том, когда я могу спеть по-своему. И это немного несправедливо, но я понимаю задачу. Если я спою, например, "Stargazer" в своей собственной манере, людям это не понравится, потому что они помнят, как эту песню исполнял Ронни Джеймс Дио. Но я также не могу в точности скопировать то, что делал Ронни Джеймс Дио, потому что люди скажут: "Этот парень просто копирует". Так что было сложно, но в то же время очень увлекательно. Это та музыка, которую я слушал, когда рос, будучи ребёнком, с моим отцом — да упокоится он с миром. С этой музыкой у меня связано много воспоминаний из детства. Так что для меня это было просто потрясающе».



На вопрос о том, есть ли какая-то конкретная эпоха RAINBOW, которая, возможно, трогает его больше других, он ответил:



«Да, особенно первый период в группе, первая пластинка [1975 года] "Ritchie Blackmore's Rainbow". Особенно эта пластинка, потому что я помню Дио, он не был таким агрессивным в своём пении. Он был более мелодичен, как в своей группе ELF. Так что это моя любимая эпоха Ронни Джеймса Дио. Пожалуй, это мой любимый альбом. Также альбом "Rising", потому что там есть гимноподобные вещи типа "Stargazer", но, пожалуй, самая любимая у меня первая пластинка».







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