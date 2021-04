сегодня



Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем



Клавишник David Rosenthal дал обширное интервью для Rolling Stone, в котором рассказал о сотрудничеств с известными музыкантами. Выдержки из беседы приведены ниже.



Есть ли рок-альбомы, которые ты слушал в молодости и которые снесли тебе башню?



«Конечно. Когда я впервые услышал "Close to the Edge" YES, меня просто унесло. Он просто снёс мне крышу. Я слушал эту пластинку миллион раз. Я много слушал URIAH HEEP. Кен Хенсли оказал на меня огромное влияние. И, конечно же, Rick Wakeman в YES. Keith Emerson в те дни... Много прог-групп. Мне это очень нравилось. Я всегда его слушал. Но я начал слушать довольно рано Chick'а Corea и более прогрессивную музыку, как эта».



До того, как ты присоединился к RAINBOW, в каких группах ты играл раньше?



«У меня было много школьных групп. Но когда я приехал в Беркли, я был в группе со Steve Vai'ем под названием MORNING THUNDER. Мы с ним познакомились в первые несколько дней в школе. Мы много играли вместе и продолжаем поддерживать связь и по сей день. Я играл на паре его альбомов. Раньше он писал вещи, которые невозможно было играть, но мы всё равно пытались найти способ их исполнить. Я сочинял. Он сочинял. И мы записывали музыку Заппы, мы записывали "Happy TZhe Man". Мы затронули самую сложную музыку, какую только можно представить. Это было очень весело. Это было непросто. Мы подтолкнули друг друга и выросли в профессиональном смысле. А потом он ушёл, чтобы присоединиться к группе Фрэнка Заппы».



Что ты помнишь о создании "Stone Cold" (из альбома 1982 года "Straight Between The Eyes")?



«Я помню всю эту запись. Это был такой замечательный опыт для меня. Мне 20 лет, и я в студии. Мы записывались в Le Studio в Морин-Хайтс (Квебек). Это было действительно захватывающе. Я никогда раньше не создавал альбом. Я знал, как много оборудования в студии, так как я его изучал, но у меня никогда не было шанса быть там на протяжении всего процесса. Ritchie (Blackmore / гитара) увидел, что я был очарован всем этим, и что мне нравилось учиться. Большую часть времени он позволял мне сидеть рядом с пультом, чего он никогда не разрешал другим, и позволял мне наблюдать. Я держал рот на замке, пока они делали то, что меня не касалось, но я подружился со звукоинженером Ником Благона, и он дал мне все инструкции по эксплуатации для всего оборудования в студии. Каждый вечер я возвращался, читал и учился по ним. Потом я возвращался в дом, где мы остановились, и не спал допоздна, читая инструкции. На следующий день я наблюдал дальше. Помимо записи моих клавишных партий это был невероятный учебный опыт».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 551