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Rainbow

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Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем



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Клавишник David Rosenthal дал обширное интервью для Rolling Stone, в котором рассказал о сотрудничеств с известными музыкантами. Выдержки из беседы приведены ниже.

Есть ли рок-альбомы, которые ты слушал в молодости и которые снесли тебе башню?

«Конечно. Когда я впервые услышал "Close to the Edge" YES, меня просто унесло. Он просто снёс мне крышу. Я слушал эту пластинку миллион раз. Я много слушал URIAH HEEP. Кен Хенсли оказал на меня огромное влияние. И, конечно же, Rick Wakeman в YES. Keith Emerson в те дни... Много прог-групп. Мне это очень нравилось. Я всегда его слушал. Но я начал слушать довольно рано Chick'а Corea и более прогрессивную музыку, как эта».

До того, как ты присоединился к RAINBOW, в каких группах ты играл раньше?

«У меня было много школьных групп. Но когда я приехал в Беркли, я был в группе со Steve Vai'ем под названием MORNING THUNDER. Мы с ним познакомились в первые несколько дней в школе. Мы много играли вместе и продолжаем поддерживать связь и по сей день. Я играл на паре его альбомов. Раньше он писал вещи, которые невозможно было играть, но мы всё равно пытались найти способ их исполнить. Я сочинял. Он сочинял. И мы записывали музыку Заппы, мы записывали "Happy TZhe Man". Мы затронули самую сложную музыку, какую только можно представить. Это было очень весело. Это было непросто. Мы подтолкнули друг друга и выросли в профессиональном смысле. А потом он ушёл, чтобы присоединиться к группе Фрэнка Заппы».

Что ты помнишь о создании "Stone Cold" (из альбома 1982 года "Straight Between The Eyes")?

«Я помню всю эту запись. Это был такой замечательный опыт для меня. Мне 20 лет, и я в студии. Мы записывались в Le Studio в Морин-Хайтс (Квебек). Это было действительно захватывающе. Я никогда раньше не создавал альбом. Я знал, как много оборудования в студии, так как я его изучал, но у меня никогда не было шанса быть там на протяжении всего процесса. Ritchie (Blackmore / гитара) увидел, что я был очарован всем этим, и что мне нравилось учиться. Большую часть времени он позволял мне сидеть рядом с пультом, чего он никогда не разрешал другим, и позволял мне наблюдать. Я держал рот на замке, пока они делали то, что меня не касалось, но я подружился со звукоинженером Ником Благона, и он дал мне все инструкции по эксплуатации для всего оборудования в студии. Каждый вечер я возвращался, читал и учился по ним. Потом я возвращался в дом, где мы остановились, и не спал допоздна, читая инструкции. На следующий день я наблюдал дальше. Помимо записи моих клавишных партий это был невероятный учебный опыт».

Former RAINBOW Keyboardist DAVID ROSENTHAL Looks Back On Working With RITCHIE BLACKMORE, Performing With STEVE VAI In MORNING THUNDER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


23 апр 2021, 13:06		наверно единственный бывший музыкант rainbow, с кем Блэкмор в хороших отношениях. приглашал даже его в группу в 2015


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