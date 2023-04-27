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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 20
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Rainbow

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Бывший вокалист RAINBOW благодарен RITCHIE BLACKMORE'у за свою карьеру



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В беседе с VintageRock Pod шотландский рок-вокалист Doogie White рассказал о своём плодотворном сотрудничестве с Ritchie Blackmore'ом, а также о влиянии на его карьеру.

Делясь своим опытом общения с гитаристом Deep Purple, White заметил:

«Знаете, он очень хорошо умеет подмечать новых людей и берёт их в группу — он находит их не обязательно на улицах, но бывает, что он видит их в магазинах одежды, в фитнес-клубах или где-то ещё. Затем он даёт тебе свободу действий, чтобы ты делал то, что хочешь. Он затягивает тебя в свои сети, высасывает из тебя кровь, а затем отпускает тебя, и ты можешь отправиться в путь, и если ты обретёшь крылья, то сможешь летать. У кого-то получается, у кого-то нет. Это один из его величайших даров миру рок-н-ролла. Он помог сделать карьеру большому количеству людей, о которых вы, возможно, никогда бы не услышали.

Мы все должны быть очень благодарны ему за это. Я имею в виду, что David Coverdale мог бы до сих пор продавать костюмы в Редкаре. Ронни Дио мог бы всё ещё пытаться сделать что-то с ELF. Graham Bonnett мог бы всё ещё быть крунером в Австралии. Я мог бы всё ещё спать на полу в Лондоне. Но он дал нам всем возможность выйти на сцену и сделать что-то своё. Если ты воспользовался возможностью, ты молодец. Если нет — то нет».




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27 апр 2023
S
Shurrick
И это правильно - "не забывай свои корни - помни!")))
Like!1
27 апр 2023
Klawd Air
Shurrick, "Есть вещи на порядок выше! СЛЫШИШЬ!" Хороший трек.😄
27 апр 2023
o
olly71
Очень нравился тот состав . Жаль что всего 2 года просуществовали.

просмотров: 869

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