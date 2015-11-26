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А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист



В рамках беседы с Linea Rock вокалист RAINBOW Ronnie Romero ответил на вопрос о текущем статусе группы:



«Ну, мы в локдауне (смеётся). Посмотрим. Очевидно, что в следующем году ничего не будет. И Ritchie, и Candice полностью сосредоточились на новой пластинке BLACKMORE'S NIGHT. Так что если всё вернётся к нормальной жизни в ближайшие годы, возможно, и будут какие-то концерты. Но пока всё на паузе».













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