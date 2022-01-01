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RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y



Ronnie Romero ответил на уничижительные комментарии бывшего вокалиста RAINBOW Joe Lynn'a Turner'a о последнем составе группы.



Ранее Turner раскритиковал Ричи Блэкмора за решение гитариста исполнять классический материал DEEP PURPLE и RAINBOW с новой группой музыкантов вместо того, чтобы реформировать RAINBOW с более аутентичным составом.



Romero на днях опубликовал в своём аккаунте в соцсетях концертную фотографию последнего состава RAINBOW и написал следующее сообщение:



«В наших словах так много силы, когда мы являемся "публичными людьми", что мы должны быть осторожны с тем, что мы говорим...



Я не знаю и меня не волнует, что там между Главным человеком и некоторыми бывшими участниками группы, что там у них произошло. Я просто обычный парень, который однажды получил звонок от одного из своих кумиров с предложением участвовать в группе, в которой всегда мечтал петь... Вот и всё. Я уверен, что делаю свою работу хорошо, (то же самое касается Jens'a, Bob'a и David'a, замечательных музыкантов), поскольку в каждом месте, где я бываю, я слышу хорошие отзывы, ощущаю благодарность и любовь.



Я прекрасно понимаю, что нельзя нравиться всем, но я не потерплю, чтобы кто-то называл мою работу "дешёвкой"... Нет, сэр.



Возможно, для кое-кого настало время двигаться дальше, как это было с другими проблемами в его жизни, быть осторожным и не оплёвывать честных людей, которые просто усердно работают, как и он. В конце концов всё дело в Музыке, и это единственное, что имеет значение и важно».





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