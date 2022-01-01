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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
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*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 9
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*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Новое видео HOST 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Rainbow

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28 ноя 2022 : 		 Новая книга о RAINBOW выйдет весной

3 окт 2022 : 		 Клавишник RAINBOW сравнил RITCHIE BLACKMORE'а с котом

19 сен 2022 : 		 RONNIE ROMERO ответил JOE LYNN'y TURNER'y

21 апр 2022 : 		 Вокалист RAINBOW — о нынешнем статусе группы

23 апр 2021 : 		 Бывший клавишник RAINBOW — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом и STEVE'ом VAI'ем

12 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW пояснил за свои слова

7 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW: «Одна группа не по мне!»

28 дек 2020 : 		 Вокалист RAINBOW: «Я чертовски устал от этого грязного музыкального мирка. С рождеством!»

25 ноя 2020 : 		 А RAINBOW ещё живы? Отвечает вокалист

30 июл 2020 : 		 GRAHAM BONNET о своём участии в RAINBOW: «Позже я узнал, что потерял кучу денег, играя в этой группе»

23 май 2020 : 		 Мастхэв для фанатов RAINBOW

10 мар 2020 : 		 JOE LYNN TURNER: «RITCHIE BLACKMORE просто дурачит людей нынешним RAINBOW»

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

13 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

11 июн 2019 : 		 Видео с выступления RAINBOW

17 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW

5 май 2019 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет в мае

12 апр 2019 : 		 RAINBOW выпустит новый сингл весной

17 июл 2018 : 		 Редкое видео RAINBOW

10 июн 2018 : 		 Концертное видео RAINBOW

16 апр 2018 : 		 RAINBOW в Хельсинки

10 апр 2018 : 		 Видео с выступления RAINBOW в Москве

29 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW подтвердил, что приглашал GLENN'a HUGHES'a для участия в реюнионе

10 мар 2018 : 		 Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign"

6 мар 2018 : 		 Фрагмент новой песни RAINBOW

1 мар 2018 : 		 Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
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|||| сегодня

Новая книга о RAINBOW выйдет весной



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Wymer Publishing четырнадцатого апреля выпустят новую книгу о RAINBOW — "RAINBOW: A Visual Biography". Детали доступны по этому адресу.

RAINBOW: A Visual Biography Book By JERRY BLOOM Available In April




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