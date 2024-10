сегодня



Нереализованный трек RATT



BMG, в сотрудничестве с Rhino Entertainment, сообщили о выпуске юбилейной версии альбома RATT "Out Of The Cellar" с ранее неизданным бонус-треком:



01. Wanted Man (Cristofanilli/Crosby/Pearcy)

02. You're In Trouble (DeMartini/Pearcy/Crosby)

03. Round And Round (DeMartini/Pearcy/Crosby)

04. In Your Direction (Pearcy)

05. She Wants Money (Croucier)

06. Lack Of Communication (Croucier/Pearcy)

07. Back For More (Pearcy/Crosby)

08. The Morning After (DeMartini/Pearcy/Crosby)

09. I'm Insane (Crosby)

10. Scene Of The Crime (Crosby/Croucier)

11. Reach For The Sky (Crosby/Pearcy/Torien) (bonus track)



Композиция "Reach For The Sky" доступна для прослушивания ниже.







