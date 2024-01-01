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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 50
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
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Ratt

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STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»



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STEPHEN PEARCY в недавнем интервью AllMusic ответил на вопрос о том, планировал ли он собрать классических участников RATT по случаю выхода нынешнего юбилейного переиздания "Out Of The Cellar" или прошлогоднего бокс-сета:

«Я предпринимал такие попытки. И некоторые из ребят свыклись с обычной жизнью, а некоторые... Дело даже не в том, что им не нужны деньги. Дело в том, что у некоторых из них нет того драйва, который есть у меня. И сложно устроить воссоединение без [покойного гитариста RATT] Роббина Кросби, который был очень важен для того, чтобы удержать группу вместе и направить нас, именно он был тем человеком, который практически руководил нами. Я создавал, он направлял. Я пытался, но...»

Когда журналист заметил, что во время интервью для его книги "World Infestation: The Ratt Story" многие говорили, что RATT должны были бы принимать участие в большом стадионном турне DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, POISON и Joan Jett 2022 года, и согласен ли с этим Pearcy, тот ответил:

«Конечно. Но дело не во мне... Если бы мы всё решали голосованием, то, конечно, ничего бы не было — не думаю, что MÖTLEY захотели бы выступать после нас. И на этом бы всё и закончилось. У нас всё ещё есть какая-то конкуренция, понимаете? Мы бы подумали: "Что? Это мы-то будем открывать концерты для вас?" Так что да, RATT должны были бы быть в том туре. Это имело бы смысл. Ну мне-то было всё равно, поставите нас на третье, четвёртое, какое угодно место — наш девиз всё равно бы был таким: "Всё равно выходи на сцену и надирай задницу". И если люди знают, что вы играете первыми, они придут и увидят вас первыми, вторыми, третьими или какими-то ещё.

Я уже сказал, что пытался собрать оригинальных участников. Мы попытались сделать это один раз, и это было что-то вроде "Мда.." Но ты уже почти всё рассказал об этом в книге. И в конце концов один я остаюсь тем, кто говорит: "Хорошо, круто, поехали. Так и должно быть: 40-летняя годовщина". И со своей сольной группой сейчас я целиком исполняю нашу дебютную пластинку вживую. Оригинальные RATT никогда этого не делали».




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