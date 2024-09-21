Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI спас женщину 51
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 27
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Новое видео NIGHTWISH 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 11
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI спас женщину 51
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 27
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
[= ||| все новости группы



*

Ratt

*



21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT

18 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT

24 июл 2021 : 		 STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT

2 июл 2021 : 		 Видео с выступления RATT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RATT переиздают дебютный альбом



zoom
BMG, в сотрудничестве с Rhino Entertainment, сообщили о выпуске юбилейной версии альбома RATT "Out Of The Cellar" с ранее неизданным бонус-треком:

01. Wanted Man (Cristofanilli/Crosby/Pearcy)
02. You're In Trouble (DeMartini/Pearcy/Crosby)
03. Round And Round (DeMartini/Pearcy/Crosby)
04. In Your Direction (Pearcy)
05. She Wants Money (Croucier)
06. Lack Of Communication (Croucier/Pearcy)
07. Back For More (Pearcy/Crosby)
08. The Morning After (DeMartini/Pearcy/Crosby)
09. I'm Insane (Crosby)
10. Scene Of The Crime (Crosby/Croucier)
11. Reach For The Sky (Crosby/Pearcy/Torien) (bonus track)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 сен 2024
Exceptional
А я считаю, что этого не достаточно. Нужно перезаписать ВСЕ вокальные дорожки с голосом Торнилло. После этого все вопросы про возвращение классического состава отпадут.

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом