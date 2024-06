сегодня



Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic



«Что творилось у меня в голове — должен сказать, что и у Роббина тоже, — потому что мы оба были такие: «Б$$$ь!». Led Zeppelin и The Rolling Stones выпускались на том же лейбле, так что мы счастливы! В смысле, никаких жалоб! Что это за BMI (Broadcast Music Inc.)? ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей)? Ладно, они BMI, мы пойдем туда. Так что да, интересно».



Но Atlantic, должно быть, были счастливы. Они только что подписали контракт с группой, у которой были песни, внешность, отношение и, самое главное, большие продажи. Так что вы, ребята, были золотыми мальчиками.



«Да. Можно и так сказать. Мы работали, не покладая рук, и если бы не Beau Hill, обративший внимание на «Round And Round» — он просто сказал: «Что у вас, ребята, есть?». А мы ему: «Ну, у нас есть эта песня и та», а когда он услышал «Round And Round», он такой: «Что это?». Мы сказали: «О, это просто песня, которая у нас есть в этом наборе, но она не совсем то, что нужно», у нее нет бриджа. Так что спасибо ему за то, что он появился. Потому что он стал штатным продюсером, а сделка заключалась в том, что Даг Моррис, президент лейбла, подпишет с нами контракт, только если он будет продюсером. Сейчас эта уже история и я не знаю, сколько в ней правды. Мне нужно спросить Beau Hill. Но мне нравилось работать с ним. Мой барабанщик, (Bobby) Blotzer, давал несколько интервью, и он говорил некоторые вещи, выступая за нас, Ratt, а я с этим не согласен. Я отлично лажу с Beau Hill'ом. Он микшировал и сводил мою музыку на протяжении многих лет, я люблю его. Мы с ним создали мой звук, как мы записываем мой голос, всю мою схему, понимаете? Моя подача. Так что мы пришли в Atlantic и были, да, вполне счастливы. Но я должен сказать вам, и Warren не говорил об этом ни в одном интервью, но это правда, мы были одной из последних групп, с которыми подписали контракт, хотите верьте, хотите нет. Я имею в виду, что независимый EP продался тиражом в 100 000 экземпляров, и люди начали обращать на нас внимание. После того как мы собрали Santa Monica Civic, на этом практически все. Это было что-то вроде «Пора взлетать», понимаете? Окей, вам нужен контракт на запись. Мы были последними, кто подписал контракт, если можно так сказать».







