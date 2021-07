сегодня



Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP



24 сентября BMG выпустят бокс-сет URIAH HEEP "Every Day Rocks", в который войдут первые семь альбомов и семь футболок (по одной на каждый день недели), соответствующие арт-карты с мотивационными текстами и настенный календарь-планнер для планирования прослушивания Uriah Heep на неделю. Эти альбомы впервые будут доступны на цветном виниле. "Demons And Wizards" и "The Magician's Birthday" снабжены переосмысленными версиями оформления от Roger'a Dean'a. Трейлер доступен ниже.







