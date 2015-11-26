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URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале



Гитарист URIAH HEEP Mick Box и басист Davey Rimmer в интервью для Sea Of Tranquility подтвердили, что группа отправится в студию в начале 2021 года, чтобы начать запись своего 26-го альбома:



Davey сказал:



«Думаю, что жизнь в наше непростое время дала нам шанс подумать о следующем альбоме. Мы получили много радости от работы над "Living The Dream", и этот альбом был очень хорошо принят, так что всё получилось прекрасно. Сейчас я реально с нетерпением жду начала работы над следующим диском, которая, как я думаю, начнётся в начале следующего года».



Mick добавил:



«Полагаю, что мы стартанём в феврале. В январе мы сделаем препродакшн, а запишемся в феврале».



Box пояснил:



«Я думаю, что конкретная дата выпуска альбома будет определена и объявлена лейблом. Мы сами никогда не анонсируем подобные вещи. Они знают, как определить наилучшее время для выпуска альбома. Хорошая новость состоит в том, что это точно будет новый альбом, он будет, и это круто».



Предыдущая работа группы увидела свет в сентябре 2018 года на Frontiers Music Srl.













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