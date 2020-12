Вышел пре-URIAH HEEP альбом

сегодня



К пятидесятилетию с момента оригинального издания, Explore Rights Management выпустили альбом пре-URIAH HEEP HEAD MACHINE "Orgasm". В записи пластинки принимали участие четыре музыканта THE GODS: Ken Hensley (also of URIAH HEEP, credited here as Ken Leslie), Lee Kerslake (also of URIAH HEEP, credited here as Lee Poole), John Glascock (also of JETHRO TULL, credited here as John Leadhen) и Brian Glascock (credited here as Brian Poole).







