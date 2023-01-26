25 янв 2023



Видео с текстом от URIAH HEEP



"Hurricane", официальное видео с текстом от группы URIAH HEEP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos & Colour", выходящего 27 января на Silver Lining Music:



01. Save Me Tonight

02. Silver Sunlight

03. Hail The Sunrise

04. Age Of Changes*

05. Hurricane

06. One Nation, One Sun

07. Golden Light

08. You'll Never Be Alone

09. Fly Like An Eagle

10. Freedom To Be Free

11. Closer To Your Dreams*

12. Save Me Tonight (Demo)**



* CD and digital only

** Deluxe CD only







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