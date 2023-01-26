Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 48
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 14
*Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 год... 10
*GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл» 9
*TIM 'RIPPER' OWENS схуднул 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 48
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



25 янв 2023 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

18 янв 2023 : 		 MICK BOX представляет новый URIAH HEEP

8 ноя 2022 : 		 Новое видео URIAH HEEP

19 апр 2022 : 		 MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»

25 мар 2022 : 		 Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме

14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

25 мар 2021 : 		 Выходит новая книга про URIAH HEEP

1 мар 2021 : 		 Новое видео Ли Керслейка

14 фев 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP

17 янв 2021 : 		 Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке

14 янв 2021 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»

13 янв 2021 : 		 COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP

13 янв 2021 : 		 Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка

2 янв 2021 : 		 Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic

23 дек 2020 : 		 Вышел пре-URIAH HEEP альбом

21 дек 2020 : 		 Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP

3 дек 2020 : 		 Биография URIAH HEEP выйдет весной

16 ноя 2020 : 		 Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»
Показать далее
| - |

|||| 25 янв 2023

Видео с текстом от URIAH HEEP



zoom
"Hurricane", официальное видео с текстом от группы URIAH HEEP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos & Colour", выходящего 27 января на Silver Lining Music:

01. Save Me Tonight
02. Silver Sunlight
03. Hail The Sunrise
04. Age Of Changes*
05. Hurricane
06. One Nation, One Sun
07. Golden Light
08. You'll Never Be Alone
09. Fly Like An Eagle
10. Freedom To Be Free
11. Closer To Your Dreams*
12. Save Me Tonight (Demo)**

* CD and digital only
** Deluxe CD only




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 янв 2023
I
Inhuman
Никак. Похоже, что одна хорошая песня на альбоме - это всё чего теперь можно от них ждать
26 янв 2023
o
overgrin
без слов....это просто кошмар.....что вы сделали с гитарами??? я понимаю,что гитаристы ..ээээ .....простенькие,но БЛЯТЬ где саунд то весь ссука??? что это за дрисня???
как так можно гитары записать в 23 ем году?
26 янв 2023
o
overgrin
без слов....это просто кошмар.....что вы сделали с гитарами??? я понимаю,что гитаристы ..ээээ .....простенькие,но БЛЯТЬ где саунд то весь ссука??? что это за дрисня???
как так можно гитары записать в 23 ем году?
26 янв 2023
Svarg_1349
Блайдмэн, скажи как тебе написать в личку. Или сам напиши мне по-братски, есть важный вопрос.

просмотров: 248

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом