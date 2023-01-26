Видео с текстом от URIAH HEEP

"Hurricane", официальное видео с текстом от группы URIAH HEEP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos & Colour", выходящего 27 января на Silver Lining Music:
01. Save Me Tonight
02. Silver Sunlight
03. Hail The Sunrise
04. Age Of Changes*
05. Hurricane
06. One Nation, One Sun
07. Golden Light
08. You'll Never Be Alone
09. Fly Like An Eagle
10. Freedom To Be Free
11. Closer To Your Dreams*
12. Save Me Tonight (Demo)**
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как так можно гитары записать в 23 ем году?
как так можно гитары записать в 23 ем году?