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Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic



Профессиональное видео с выступления проекта ROCK MEETS CLASSIC, в рамках которого участники URIAH HEEP Mick Box и Bernie Shaw исполнили классический хит "July Morning", доступно для просмотра ниже.







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