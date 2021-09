сегодня



24 сентября URIAH HEEP выпустили новый бокс-сет, получивший название "Choices", охватывающий 50-летнюю карьеру коллектива. В подборку вошли 77 треков, кроме того, издание содержит шесть арт-карточек с персональными аннотациями. Видео, рассказывающее о бокс-сете, доступно ниже.



Трек-лист:



CD1 - Ken Hensley



01. Paradise



02. The Spell



03. Weep In Silence



04. Rain



05. Circle Of Hands



06. July Morning



07. The Park



08. Echoes In The Dark



09. Misty Eyes



10. Fallen Angel



11. The Easy Road



12. Falling In Love



13. Sunrise



14. Sweet Freedom



CD2 - Lee Kerslake



01. July Morning



02. The Magician's Birthday



03. Traveller In Time



04. Sweet Lorraine



05. Circus



06. Rainbow Demon



07. Come Back To Me



08. Shady Lady



09. All My Life



10. The Other Side Of Midnight



11. Who Needs Me



12. That's The Way That It Is



13. Free Me



14. Stealin'



CD3 – Mick Box



01. The Park



02. Tears In My Eyes



03. Sweet Lorraine



04. Circus



05. Free N' Easy



06. Woman Of The Night



07. Hot Persuasion



08. The Other Side Of Midnight



09. Straight Through The Heart



10. Cross That Line



11. Love In Silence



12. What Kind Of God



13. Trail Of Diamonds



14. The Outsider



15. Falling Under Your Spell



CD4 – Paul Newton



01. Lady In Black



02. Tales



03. Easy Livin'



04. Tears In My Eyes



05. If I Had The Time



06. Real Turned On



07. Come Away Melinda



08. What Should Be Done



09. Why (Alternate Version)



10. Sympathy



11. Free N' Easy



12. I'm Alive



13. One Minute



14. Grazed By Heaven



CD5 - Phil Lanzon



01. A Year Or A Day



02. The Magician's Birthday



03. Wonderworld



04. Circus



05. Bad Bad Man



06. Question



07. Between Two Worlds



08. Voice On My TV



09. Universal Wheels



10. Waters Flowin'



CD6 - Bernie Shaw



01. July Morning



02. What Kind Of God



03. Mistress Of All Time



04. Wise Man



05. One Minute



06. Corridors Of Madness



07. Tales



08. Take Away My Soul



09. Heaven's Pain



10. Heartless Land







